NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が27日に最終回を迎え、ヘブン役・トミー・バストウがコメントを寄せた。【写真】最終回後に解禁…ヒロインを完走した高石あかり■コメント最後まで見てくださってありがとうございます。始まる前に「ずっと見ないと“ばけて”出るよ」と言っていましたが、たくさんの方が見てくださって、こ