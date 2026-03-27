この先1か月は、全国的な高温傾向が続きそうです。西日本・東海・関東甲信各地で桜は咲き進み、北陸・東北の桜も平年より早く開花するでしょう。関東甲信・東海・西日本の降水量は、平年並みか多くなりそうですが、これまでの少雨の影響が残る可能性があります。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。高気圧に覆われやすい時期がありそうです。北日本日本海側では、4月4日から4月10日