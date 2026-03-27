俳優堺雅人（52）主演で今年の放送が予定されるTBS系ドラマ「日曜劇場VIVANT」の公式Xが27日までに更新され、埼玉・行田市が投稿していたエキストラ募集の方法が変更されることが謝罪文とともに伝えられた。当初のメールは応募済みのものも無効となり、新設の応募フォームへと変更される。「VIVANT」新作をめぐっては行田市が25日に公式Xでエキストラ募集を告知。「5月1日に行田市内で日曜劇場『VIVANT』の撮影が行われます。そ