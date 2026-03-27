ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２６日（日本時間２７日）に敵地ミルウォーキーでのブルワーズとの開幕戦に「６番・一塁」でメジャーデビューし、９回にメジャー初アーチとなる１号ソロを放ち、２打数１安打１打点２四球だった。日本選手のデビュー戦アーチは史上６人目。チームは２―１４で大敗したが、「令和の３冠王」が米国で大爆発の予感だ。待望の一発が飛び出したのは１―１４の９回先頭だった。ここまで２