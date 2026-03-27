パイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）は２６日（日本時間２７日）に敵地ニューヨークでのメッツとの開幕戦に先発し、初回に４安打３四死球の大乱調で１回もたずに降板した。ＷＢＣで米国のエースを務め、昨季のナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕が初回にまさかの大炎上だ。先頭リンドアを歩かせると続くソトに内角シンカーを中前打されて一、三塁のピンチ。ビシェットに内角低めのチェンジアップを捉えられて右犠飛とされ