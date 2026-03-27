「キム・ヨナ2世」とも呼ばれている、韓国フィギュアスケート女子の李海仁（イ・ヘイン）選手（20）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。ジャケットや、パーカーをあわせたコーデなどを披露した。競技中と雰囲気変わって李選手は、ジャケットを羽織った姿や、カジュアルなパーカー姿など5枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、黒いジャケットを着用。毛先だけ染めたロングヘアをおろして