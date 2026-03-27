飛距離を生み出す大きなパワーが発揮できる両脚の使い方 両脚の動きと連動した体幹の高速回転がダウンスイングの軌道を整える スイング動作の中で、ヘッドスピード向上の役割をもっとも担えるのは「両脚」です。 脚の筋肉は体の中でも筋繊維が太くて、大きなパワーを発揮します。腕力のない人でも両脚を効率よく使うことでヘッドスピードを上げることができ、飛距離アップも実現します。スイング中の左