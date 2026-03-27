狩野永徳の筆が振るう迫力満点の巨大屏風！ 信長、秀吉の時代に常識を覆して描く絵師 ── 唐獅子図屏風 狩野永徳（1543～1590年）の筆になる「唐獅子図屏風」（国宝）は、表具込み寸法で、縦約223.6cm横約451.8cmの光り輝く金箔地に太々と描かれた2頭の唐獅子の絵画である。1頭は金茶色の立髪の堂々たる風格の獅子であり、もう1頭は並びしたがう、やや小ぶりながらふさふさした金黒色の立髪の獅子の構成となっている。