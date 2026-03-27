【本日の見通し】中東情勢の不透明感でドルは堅調な推移か 前日の海外市場では、米国とイランの停戦交渉が難航するとの警戒感から有事のドル買いとなり、ドル円は１５９．８５近辺まで上昇して、１６０円をうかがう展開となった。なお、ＮＹ市場終盤にトランプ米大統領がイランのエネルギー施設への攻撃までの期限を１０日間延期すると報じられたことで、１５９．４０近辺まで下落した。その後は下げ渋りの動きを見