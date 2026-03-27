イランはエネルギー施設攻撃停止の延長求めていない、米に要請していない トランプ米大統領はイラン側の要請を受け、イランのエネルギー施設への攻撃停止を4月6日まで延長すると発表したがイラン側は否定。 イランは停止の延長求めていない、要請などしていないと、和平交渉の仲介者は否定したとWSJが報じている。