東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.81高値159.85安値159.29 160.57ハイブレイク 160.21抵抗2 160.01抵抗1 159.65ピボット 159.45支持1 159.09支持2 158.89ローブレイク ユーロドル 終値1.1527高値1.1572安値1.1520 1.1611ハイブレイク 1.1592抵抗2 1.1559抵抗1 1.1540ピボット 1.1507支持1 1.1488支持2 1.1455ロ&#12