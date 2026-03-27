ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、カナダ・トロントにある本拠地ロジャーズセンターで開幕前日練習を行った。ノックなどで調整。メジャーデビュー戦となる２７日（同２８日）のアスレチックス戦に向けて準備を整えた。岡本は「始まるのでしっかり頑張りたい。（試合が）始まれば緊張するのかなと思います」と心境を口にした。巨人からポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦。オープ