フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）が２７日に放送され、この日をもって同番組を卒業する同局の勝野健アナウンサーが生出演した。冒頭あいさつで伊藤利尋アナが「東京では桜、そめいよしのが満開になる予想ですけれども、『さくら』いう歌で森山直太朗さんが歌っていました。『さらば友よ、旅立ちの刻（とき）』。勝野さん、きょうめざましラストの出演なんですね」と紹介。勝野アナウンサーは「は