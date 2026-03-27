◆米大リーグブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、メジャー１年目の開幕戦、敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」で先発出場。日本人選手では史上６人目のデビュー戦アーチを放った。１―１４と大量ビハインドの９回先頭の第４打席だった。村上は右腕ウッドフォードの３球