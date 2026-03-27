あさの情報番組『グッド！モーニング』。3月30日（月）のオンエアより、『グッド！モーニング』ファミリーに強力メンバーが加入する。朝の番組初挑戦となるのが、田原萌々アナウンサー。これまで『スーパーJチャンネル』のプレゼンター＆フィールドレポーターや、『くりぃむクイズミラクル９』のMCとして活躍してきた入社5年目。この春から、『グッド！モーニング』平日のMCと、土日のセンターMCを務める。『グッド！モーニング