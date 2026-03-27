六甲バター（QBB）は、2026年3月28日12時から19時まで、東京・有楽町駅前広場でサンプリングイベント「QBBチーズデザート6P×トワイニング 幸せなマリアージュ in 有楽町」を開催します。トワイニングの紅茶の試飲もQBB チーズデザート6Pシリーズは、ケクリームチーズをベースに季節のフルーツや厳選素材とのハーモニーをデザート感覚で楽しめる人気商品。新商品の「いちごのショートケーキ」は、北海道クリームチーズと生クリーム