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○経済統計・イベントなど ０９：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０中・工業企業利益高 １６：００英・小売売上高 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：パレモ・ＨＤ，ニイタカ，キユソ流通 ※東証グロース上場：セイワホールディングス 出所：MINKABU PRESS