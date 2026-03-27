２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円８１銭前後と前日と比べて３４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２２銭前後と同１１銭前後のユーロ安・円高だった。 米国とイランの停戦交渉の動向を注視する展開となった。イラン側が米国による和平案に対して拒否する姿勢を示すなど、和平案を巡る不透明感が強まるなかで、米原油先物相場