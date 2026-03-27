２７日の東京株式市場はリスク回避ムードの強い地合いとなり、日経平均株価は大きく下値を探る展開が予想される。５万３０００円台を下回り、５万２０００円台前半まで水準を切り下げるケースが想定される。先物主導で投げ売りを誘発した場合には、５万１０００円台まで深押しする場面もあり得る。前日の欧州株市場では主要国の株価がほぼ全面安商状となり、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１．５％安に売られた