7月3日よりテアトル新宿ほかで全国公開される奈緒主演映画『死ねばいいのに』に伊東蒼が出演することが決定した。 参考：奈緒主演で京極夏彦『死ねばいいのに』映画化決定ティザービジュアル＆特報映像も 原作は、京極夏彦による異色のミステリー小説。主演を務める奈緒は、何者かによって殺された鹿島亜佐美について尋ね歩く、謎めいた人物・渡来映子を演じる。監督は、『マイ・ダディ』に続いての奈緒とのタ