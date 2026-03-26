27歳で妊活を始め、精子検査キットを機に男性不妊とご自身の低AMHが判明した橋口さん。人工授精の段階では「自分ばかり頑張っている」という孤独感から、夫婦間で激しく衝突することも。「今すぐ精子を」と追い詰めた日々を経て、風疹ワクチンによる2カ月の治療休みに絆を再構築。体外受精へのステップアップと意識の転換で待望の妊娠を叶えた、リアルな歩みを紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となってい