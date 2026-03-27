開催：2026.3.27会場：グレートアメリカン・ボールパーク結果：[レッズ] 0 - 3 [Rソックス]MLBの試合が27日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとRソックスが対戦した。レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するRソックスの先発投手はギャレット・クロシェットで試合は開始した。7回表、9番 セダン・ラファエラ 6球目を打ってセンターへのタイムリ&