開催：2026.3.27会場：ペトコ・パーク結果：[パドレス] 2 - 8 [タイガース]MLBの試合が27日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとタイガースが対戦した。パドレスの先発投手はニック・ピベッタ、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。1回表、5番 スペンサー・トーケルソン カウント3-0から押し出しの四球でタイガース得点 SD 0-1 DET、6番 ケビ