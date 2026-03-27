開催：2026.3.27会場：シチズンズバンク・パーク結果：[フィリーズ] 5 - 3 [レンジャーズ]MLBの試合が27日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレンジャーズが対戦した。フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。1回裏、2番 カイル・シュワバー 4球目を打って