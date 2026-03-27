【神田一ツ橋発】国際派の経営学者として、長年、ハーバード・ビジネス・スクールや一橋大学で教鞭をとられてきた竹内弘高さんは、ほとんど偶然ともいえるさまざまな人との出会いが自分の人生を豊かにしたと語る。そして竹内さんが大事にされているのは「義理と人情と浪花節」。若い教え子たちには、これを「GNN」と称して伝えている。GNNはユニバーサルかつオールマイティで、かのマイケル・ポーターにも通じたという。「英語がう