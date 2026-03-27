今年も入社式の季節がやってきた。生成AIを使いこなす若手が当たり前になる時代、企業は「選ぶ側」ではなく「選ばれる側」へと立場を変えつつある。AI禁止、デジタルに弱い上司、旧来の評価軸――そんな環境は、優秀な人材ほど静かに見切られる。2029年、“新世代”の社員たちが本格的に押し寄せる。それまでに、新しい世代を迎える企業側は、何をどう変えればいいのだろうか。（ノンフィクションライター酒井真弓）大学生の92％