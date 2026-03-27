自慢の左足で結果を残した。現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催され、パスCに入ったトルコは、イスタンブールのベシュクタシュ・パークでルーマニアと対戦。１−０で勝利し、31日に行なわれる決勝へ駒を進めた。決勝点が生まれたのは53分。フェルディ・カドゥオールのゴールを演出したのが、アルダ・ギュレルだ。レアル・マドリーのMFは、敵陣右サイドのセンターサークル付近でキ