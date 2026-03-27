ハーマンインターナショナルは4月2日、「Harman Kardon」ブランドからポータブルBluetoothスピーカー「Luna 2」を発売する。カラーはブラックとサンドの2色で、公式オンラインストア価格は2万7500円。●ソフトな間接照明はインテリアのアクセントに カスタマイズ可能新製品は、持ち運びやすいコンパクトデザインながら、2ウェイスピーカー構成とデュアルパッシブラジエーターにより、バランスの取れたクリアなサウンドと力強い