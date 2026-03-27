「家族を愛すべきなのに愛せない」と悩み、苦しんでいる人は少なくない。家族に抱く怒りや失望は、愛の欠如からくるものなのか。実例を交えながら、家族を愛することについて紐解く。※本稿は、精神保健指定医の精神科医Tomy『愛の処方箋』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。記事中の事例はすべて仮名であり、事実を元にしたフィクションです。選ぶことのできない家族は愛すべき存在なのか？本稿では家族の愛について考