― ダウは469ドル安と反落、米国とイランの停戦協議が難航することへの警戒感から売り優勢 ― ＮＹダウ 45960.11 ( -469.38 ) Ｓ＆Ｐ500 6477.16 ( -114.74 ) ＮＡＳＤＡＱ 21408.08 ( -521.74 ) 米10年債利回り4.416 ( +0.083 ) ＮＹ(WTI)原油 94.48 ( +4.16 ) ＮＹ金 4376.3 ( -176.0 ) ＶＩＸ指数27.44 ( +2.11 ) シカゴ日経225先物 (円建て)52145 ( -107