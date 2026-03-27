中国のSNS・小紅書（RED）に16日、「日本は本当に滞在するのに適さなくなったのか」と題する投稿があり、注目を集めた。投稿者は「なぜ最近、日本を離れる人が増えてきたのか。周囲でも日本を離れようとしている人が少なくない。身分（永住権などのステータス）を取得してから離れるなら理解できるけど、退職あるいは退学してそのまま帰国したり、第三国へ移ったりするケースが多い」とし、「（日本で）長年努力してきたのに、なぜ