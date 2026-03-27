フリーアナウンサーの森千晴（26）が27日、テレビ朝日「グッド！モーニング」（月〜金曜前4・55）に出演し、同番組からの卒業を発表した。番組の最後に斉藤ちはるアナウンサーから卒業について話題を振られた森アナ。「私は学生から5年間お世話になりました」と振り返った。続けて「朝という特別な時間帯を画面越しですが、皆さんと過ごすことできて幸せでした」と笑顔。「皆さんもありがとうございました」と共演者にも感謝