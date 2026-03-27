開局直後に大きな花火を打ち上げ、そのままリーグ最多タイの14勝目をあげた。3月26日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部から滝沢和典（連盟）が登板。白星を飾り、今期から新設された最多トップ賞を獲得した。【映像】滝沢の「ズルいと言いたくなる配牌」（実際の様子）当試合は起家から滝沢、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位