屋根付きで密閉された東京ドームの外では細かい雨が降っていた。春雨である。催花雨（さいかう）という美しい言葉がある。春先、桜に早く咲くようにと、催促し、せき立てるように降る雨をいう。近年、桜は関西よりも東京の方が早い。球場近くの小石川後楽園の桜はもう満開に近いらしい。昨年春、監督就任1年目の藤川球児に「桜は見ましたか？」と問うと「全く目に入りません」と答えた。この時、勝負勘や大局観は周囲の美