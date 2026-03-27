オリコンニュースでは、10〜50代の男女1000人にアンケート調査を行い、毎年恒例となる『第8回好きなYouTuberランキング』を発表。その結果、【江頭2:50】による【エガちゃんねる EGA-CHANNEL】が、2022年の第4回以来となる4年ぶりに1位に返り咲いた。また、今年のTOP10も特色ある結果となった。※登録者数は3月22日時点【2026年ランキング表】エガちゃん見事返り咲き、HIKAKINなど気になるTOP10■還暦迎えた江頭が首位“返り咲き