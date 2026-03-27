ホワイトソックスの村上宗隆選手が、ブリュワーズとの開幕戦でホームランを放ちました。【映像】ホワイトソックス村上 開幕デビュー戦で第1号HR日本時間のけさ、敵地でのメジャーデビュー戦に、6番・ファーストで先発出場した村上。9回の第4打席1ボール1ストライクから、相手投手ウッドフォードの3球目を豪快なスイングでとらえると、打球はぐんぐん伸びてライトスタンドへ。開幕デビュー戦を、見事な初ホームランで飾りま