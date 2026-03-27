◇W杯欧州予選プレーオフA組準決勝イタリア 2―0 北アイルランド（2026年3月26日イタリア・ベルガモ）3大会ぶりの出場を目指すイタリアは北アイルランドを2―0で破った。後半11分にMFトナリ（ニューカッスル）が先制点。同35分にFWケーン（フィオレンティナ）がダメ押し弾を決めた。ガットゥーゾ監督は「いいパフォーマンスを見せた。これは火曜日（31日の決勝）に向けて自信になるはず。我々は勝たなければならない。他