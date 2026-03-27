歌手の一青窈（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと旅行を楽しみ、“思い出ショット”を公開した。【写真】一青窈が公開したヴィラでくつろぐ子どもたちの姿 ※1、4、5枚目豊かな自然の中にたたずむヴィラに宿泊したようで、投稿では7枚の写真をアップ。「ママー天井にじゃがいもがあるー の名言がでました」と娘の言葉をつづり、“まるでじゃがいも”のような丸い形をした天井のライトも紹介した。一青は