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【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」公開記念「ピクミンブルーム」連動イベント】 開催期間（日本）：4月24日（金）0時 ～6月23日（火）23時59分 映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（原題：The Super Mario Galaxy Movie）の全国公開を記念して、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pik