これは友人A子から聞いた話です。何を話しても張り合ってくる相手にイラッとし続けていたところ、真正面から戦うのではなく“距離を取る”という選択をしたことで、人間関係が驚くほど軽くなった出来事です。 最初は気の合う人だと思っていた 出会った頃、その人は明るくて話題も豊富で、誰とでもすぐ打ち解けるタイプでした。「何でも話せる相手ができて嬉しい！」一緒にいると笑いが絶えず、私は自然と心を開いていきま