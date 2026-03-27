スイーツから春を感じたい人は、要チェック！【セブン-イレブン】では、桜やいちごを使ったほんのり淡いピンク色の「春スイーツ」を販売中です。満開の桜を連想させるピンク色のスイーツは、春の季節感を楽しむのにぴったり。そこで今回は、可愛い見た目にキュンとしながら味わいたい、セブン-イレブンのスイーツを紹介します。 春色いっぱいのミルクプリン @sujiemonさんによると「セブン定番の