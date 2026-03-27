フリーアナウンサー1年目の中川安奈（32）が各界の著名人に教えを請う不定期新連載。初回ゲストは本誌連載が4年目に突入した神田愛花さん。NHK出身同士で共通点の多い先輩に学ぶこととは――。「親にも言ってない」中川：私がＮＨＫに入局した’16年には神田さんはもうフリーになられていて。なのに局の先輩からは「神田さんはスゴかった」という話をよく聞いていたんです。明るいキャラクターや存在感に新人のころからずっと憧れ