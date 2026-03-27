日本相撲協会がSNS更新日本相撲協会は26日、Xやインスタグラムを更新。一山本（放駒）と大栄翔（追手風）が意外な場所に現れたことを報告。ファンからは様々な声が上がった。一山本と大栄翔がチーム名が入った酒樽の前で並んでいる。もう1枚の写真では一山本が顔の近くでピースし、大栄翔も笑みを浮かべた。日本相撲協会は26日、SNSに「鈴鹿サーキットでおこなわれているF 1日本グランプリ内のイベントに、本日一山本と大栄