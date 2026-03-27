女性アイドルグループ「XINXIN」（シンシン）の甘リ和音（あまり・かずね）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大阪大学を卒業したことを初公表した。 【写真】初めて見た！大阪大学の学位記を手に笑顔を見せる甘リ和音 甘リは「本日、大阪大学を卒業しました」と報告。続けて「初めて公表しました 大学では言語学を中心に学んでいて、本日卒業式でした」と明かし、袴姿で、卒業証書にあたる大阪大学