【山粼武司 これが俺の生きる道】#73【続きを読む】ボイコットの前には“伏線”が…伊原監督の酷すぎる一言にプッツン「オメエの方が使えねえんだよ！」2004年、オリックスでの2シーズン目を迎えた。この年に就任した伊原春樹監督には、春季キャンプのときから何度もお願いしていたことがあった。それは「地元であり古巣の本拠地である名古屋で開催される試合はスタメンで起用してほしい」ということ。4月27日からナゴヤ