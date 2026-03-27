日本代表の“5人のFW陣”の起用法を探る日本代表はイギリス遠征でスコットランド、イングランドと対戦する。北中米W杯の本大会まで、あと3か月に迫ったところで欧州勢と戦えるメリットは大きいが、気になるのはFWの競争と起用法だ。昨年11月のガーナ戦とボリビア戦では常連の上田綺世（フェイエノールト）、小川航基（NECナイメヘン）、町野修斗（ボルシアMG）に20歳の後藤啓介（シント＝トロイデン）が加わった。今回は森保一