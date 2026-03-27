イングランド代表は「新しい伝統」を打破するのか？イングランド代表は北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選を8戦全勝で通過している。さらに失点はゼロ。得失点差22は途方もなく強力に思われるかもしれないが、予選のプレーぶりは実は結果ほど強烈ではない。昨年1月から指揮を執るトーマス・トゥヘル監督は予選中に「6番、8番、10番がそれぞれのプレーをしてくれればいい」というコメントをしていたそうだ。つまり各ポジショ