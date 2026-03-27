伊藤翔が2025シーズンでの引退を発表した横浜FCは3月26日、FW伊藤翔が2025シーズンをもって現役を引退することを正式発表した。SNSでは「マジか」「記憶に残る選手」など多くのコメントが寄せられている。現在37歳の伊藤は、中京大付属中京高から2007年にフランスのグルノーブル・フット38へ加入。高校卒業後に直接海外クラブへ挑戦する道筋を作ったパイオニアとして注目を集めた。2010年に清水エスパルスへ移籍して国内復帰を