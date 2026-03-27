第２９回鶴屋南北戯曲賞（主催・光文文化財団）が２６日、東京・帝国ホテルで行われ、阪神・淡路大震災（９５年）を扱った「明日を落としても」で受賞したピンク地底人３号さんが出席し、あいさつした。「本当に大きなプレッシャーの中、書き上げた作品でした。僕ひとりの力じゃ書けず、劇作家の先人たちの知恵をお借りし、受け取りながら書いています」と振り返った上で、「自分に子どもができてから、何かを渡していかないと