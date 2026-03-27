◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝ポーランド２―１アルバニア（２６日・ワルシャワ）欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。本大会で日本が入るＦ組のラスト１枠を懸けたパスＢでは、ポーランドがアルバニアを２―１で退け、スウェーデンとの決勝に駒を進めた。＊＊＊アルバニアは金星を逃し、初のＷ杯出場を逃した。ＦＩＦＡランク３３位の敵地ワルシャワに乗り込んだ同６３位